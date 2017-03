Drei Mädchen besiegten gemeinsam den Krebs und wurden Freundinnen fürs Leben

Diese drei starken Mädchen kämpften gemeinsam gegen den Krebs. Durch das Projekt "Little Heros" lernten sie sich kennen und lieben. Heute freut sich die ganze Welt mit ihnen, denn alle drei haben den Kampf gegen den Krebs gewonnen.

Im Rahmen des Foto-Projekts "Little Heros" suchte die Fotografin Lora Scantling vor vier Jahren Kinder, die gegen eine Krebserkrankung ankämpfen. Die drei Mädchen Rhean, Ainsley und Rylie, damals im Alter zwischen drei und sechs Jahren, wurden ausgewählt, und trafen sich zum ersten Mal am Set. Als sie merkten, dass die anderen Mädchen ebenfalls keine Haare hatten, wussten sie, dass sie sich in der gleichen Situation befinden. In wenigen Augenblicken wurden die Mädchen Freundinnen.Dies spiegelte sich auch auf den Fotos, die im Netz millionenfach geteilt wurden. Bis heute sind die Mädchen Freundinnen. Während ihrer Therapie hielten sie engen Kontakt und spendeten sich gegenseitig Kraft. Auch ihre Eltern tauschten sich immer wieder untereinander aus.Heute können wir eine besonders gute Nachricht teilen. Alle drei Mädchen sind wieder gesund. Als die Fotografin Lora Scantling, zwei Jahre nach den Aufnahmen, erfährt, dass die Mädchen ihre Krankheit besiegt haben, lud sie die Freundinnen erneut ein. Auf dem Bild, das gerade wieder im Netz für viel Rührung sorgt, strahlen die Mädchen über das ganze Gesicht. Dadurch schicken sie viel Liebe in die Welt und machen, besonders Kindern mit einem ähnlichen Schicksal, Hoffnung.Bilder: Lora Scantling