Die schönsten Baumhäuser - Trend Baumhaus kommt nach Deutschland

Schon in unserer Kindheit träumten wir von einem Leben in einem Baumhaus. Das Leben in luftiger Höhe, in Mitten eines Waldes, mit den beruhigenden Geräuschen des Waldes und seiner Tiere. Wir zeigen euch die schönsten und beeindruckendsten Baumhäuser der Welt und einige Baumhaushotels in Deutschland. Denn, der Trend geht auch bei uns zum Baumhaus.

Anzeige:

<br />

Baumhäuser waren bis vor einiger Zeit in unseren Gefilden Kindern vorbehalten. Ein paar Meter über dem Erdboden bieten sie den Kleinen Schutz vor Piraten und anderen Eindringlingen. Baumhäuser sind ein wahres Spieleparadies für Kinder. Seit einiger Zeit finden auch immer mehr Erwachsene Gefallen an ihnen, und bauen sich ihr Domizil in Mitten der Natur.Das Leben in Baumhäusern ist für viele Völker der Erde nichts Ungewöhnliches. So lebt in Papua-Neuguinea ein indigenes Volk, von jeher in Baumhäusern hoch in den Baumkronen. Für die Korowai hat dies ganz pragmatische Gründe. Baumhäuser bieten diesen Waldnomaden Schutz vor Raubtieren und Insekten. Ihre Baumhäuser befinden sich in bis zu 50 Meter Höhe.Bildquelle und weitere Infos: http://tiny-houses.de Während manche Urvölker aus praktischen Gründen in Baumhäuser leben, wurden die folgenden Baumhäuser wohl aus anderen Gründen gebaut. Weltweit sprießen immer mehr Baumhaushotels aus dem Boden... oder besser gesagt, aus den Bäumen. Auch in Deutschland wird der Urlaub in einem Baumhaus immer beliebter. Das erste Baumhaushotel eröffnete 2005 bei Görlitz in Sachsen.Für alle die sich etwas mehr Luxus wünschen haben wir eine gute Nachricht. Ein Urlaub im Baumhaus auf dem Hofgut von Erwin Rückerl in Bad Birnbach in Bayern lässt keine Wünsche offen. Das Haus bietet neben einem Schweden-Ofen, alles was das Herz begehrt.Wer es ausgefallener mag, kann sich die Bilder der folgenden Baumhäuser ansehen. Wir haben für euch die schönsten Baumhäuser der Welt zusammengetragen:Viel Spaß bei den schönsten Baumhäusern der Welt.Wer sich nun selber ein Baumhaus bauen möchte, dem empfehlen wir das folgende Buch: