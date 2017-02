Die schönste Buchhandlung der Welt - Einkaufserlebnis in einem Theater

Das El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, ist wohl die schönste Buchhandlung der Welt. Sie befindet sich in einem umgebauten Theater, das 1919 von Max Glücksmann erbaut wurde.

so schreibt ein begeisterter Besucher des El Ateneo Grand Splendid auf Tripadvisor , wo die einzigartige Buchhandlung unter der Kategorie "Shopping in Buenos Aires" den ersten Platz belegt.Ursprünglich wurde das Gebäude 1919 von Max Glücksmann als Theater errichtet und bot Platz für 1050 Zuschauer. Unter vielen anderen Künstlern trat dort die Tango-Ikone Carlos Gardel auf.Ende der 1920er Jahre wurde das Theater in ein Kino umgewandelt welches die ersten Tonfilme in Argentinien zeigte. Im Jahr 2000 wurde das Gebäude von der Handelskette El Ateneo restauriert und zu einer Buchhandlung umgebaut.Seit dem sorgen die Schnitzereien, Deckenmalereien und der opulente rote Bühnenvorhang für ein einzigartiges Einkaufserlebnis und machen diese Buchhandlung zur wohl schönsten dieser Welt.Weitere Informationen: El Ateneo