Das Dorf der Zukunft - autarkes Leben in Öko-Dorf bald Realität

So könnte das Wohnen der Zukunft aussehen. In den Niederlanden startet der erste Pilotversuch eines Öko-Dorfes, das ein autarkes Leben mit eigener Strom- und Lebensmittelversorgung möglich machen soll. Wir zeigen euch die visionären Planungen.

(steht für regenerativ) Village heißt das Projekt des dänischen Architektenbürosund dem amerikanischen Unternehmer. In Almere (Niederlanden) soll es 2017 in einem Modelldorf Realität werden und laut Planer völlig autark von seiner Außenwelt sein.Auf 15.000 Quadratmetern sollen 25 Wohnhäuser gebaut werden.Um dies zu erreichen braucht es innovative Ideen und Technologien. Dazu gehören Solar- und Biogasanlagen wo Müll und Lebensmittelabfälle zu Strom gewandelt werden. Regenwasser wird dank Filtrationsmöglichkeiten zu Trinkwasser.Um eine Lebensmittelversorgung zu gewährleisten sollen Gärten und Gewächshäuser mit vertikalem Anbau gebaut werden. Ebenfalls sind Möglichkeiten der Tierhaltung und sogenannte Aquaponics (Kombination aus Pflanzen- und Fischzucht) vorgesehen. Um einen Anbau das ganze Jahr zu ermöglichen, sollen Wohngebäude mit großen Wintergärten ausgestattet werden.Wohn- und Versorgungsbereiche sind wie in gewöhnlichen Städten üblich nicht voneinander getrennt, und bilden so eine Einheit. Die 25 Wohnhäuser von ReGen Village bilden einen Aussenkreis und schließen Weiden, Gärten und Fischzucht im Inneren ein. Umgeben sind sie von Gemeinschaftseinrichtungen, einem Park, ein Schwimmbad und einem Spielplatz. Elektroautos sollen als Transportmittel genutzt werden.Quelle: EFFEKT Architekten