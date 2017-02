"Anti Kartell Matratze" zum fairen Preis - Erfolgsgeschichte der Testsiegermatratze

Warum müssen Matratzen so teuer sein? Diese Frage stellte sich Adam Szpyt nach seinem Studium und entschloss sich dazu, eine eigene Matratze auf dem Markt zu bringen. Dabei deckte er dubiose Mechanismen des Matratzenmarktes auf. Seit 2004 verkauft er nun seine eigenen Matratzen zum fairen Preis im Direktvertrieb und feiert seitdem große Erfolge.

Seine Matratze mit dem Namen "Bodyguard" wurde 2015 von Stiftung Warentest als "beste jemals getestete Matratze" mit der Note 1,8 ausgezeichnet. Wir erzählen die Geschichte des Unternehmers und haben seine Matratze getestet.



Ich scheue den Matratzenkauf und zögere den Kauf einer Matratze nun schon seit Jahren hinaus. Der Grund dafür sind die hohen Anschaffungskosten und die Unsicherheit, ob man tatsächlich die richtige Matratze kauft. Irgendwann ringt man sich durch und fährt einen der zahlreichen Matratzenshops oder das Möbelhaus seines Vertrauens an.



Kaum liegt man zur Probe auf einer der Matratze im Verkaufsraum ruft auch schon der erste Mitarbeiter:

Bis man sich versieht liegt eine 800 Euro Matratze im Kofferraum bis das Spiel in einigen Jahren aufs Neue beginnt.Der Matratzenfabrikant Adam Szpyt hatte nach seinem Studium ein ähnliches Erlebnis und stellte sich die Frage, warum gute Matratzen so teuer sein müssen. Verwirrt von den unterschiedlichen Aussagen der Verkäufer fühlte sich Szpyt alleine gelassen. Er entschloss sich dazu eine eigene Matratze zu entwickeln und diese zu einem fairen Preis zu verkaufen.Dabei deckte er dubiose Machenschaften der Matratzenindustrie auf. Laut Szpyt treiben diese die Preise durch Druck auf die Händler ohne Grund in die Höhe. Mit seiner "Anti Kartellmatratze" möchte er einen anderen Weg gehen, und verkauft diese ohne Umwege direkt online an den Endverbraucher. Damit stellte er sich gegen Einkaufsverbände und Händler. Diese bedrohten den Unternehmer, laut eigener Aussage, mit dem Ausschluss aus der Lieferkette. Nachdem Händler ihre Lieferungen an Szpyt einstellen erhebt dieser eine Beschwerde beim Kartellamt. Daraufhin werden mehrere Matratzenhersteller aufgrund illegaler Preisabsprachen zu einer Strafe in Höhe von 27 Millionen Euro belegt.Szpyt kann weitermachen - und das mit Erfolg. 2015 wurde seine Matratze als "" bekannte "Bodyguard" als beste Matratze von Stiftung Warentest mit der Note 1,8 ausgezeichnet. Sie gilt als die "beste jemals getestete Matratze" und bleibt auch im September 2016 Spitzenreiter.Dieser Umstand, und der annehmbare Preis von 199 Euro pro Matratze, hat mich und meine Frau dazu bewogen uns diese Matratze zu kaufen. Untermauert wurde der Entschluss durch die "Rückgabegarantie mit Probeliegen" von 100 Tagen. Nach einigen Tagen konnten wir die Matratzen auch schon auspacken. Geliefert wurden die Matratzen speziell komprimiert in der Größe von 120 x 40 x 40 cm. Nach dem Auspacken brauchten die Matratzen einige Minuten bis sie ihren eigentlichen Abmessungen wieder erhielten.Die Matratzen hatten einen nicht störenden Eigengeruch der bereits nach zwei Tagen völlig verschwand. Das von uns bestellte Modell "Bodyguard" in der Größe 90 x 200 cm hat zwei Härtegrade. Je nach Körpergewicht und Vorlieben wendet man die Matratze und liegt entweder auf einer mittefesten oder festen Unterlage. Laut Herstellerangaben ist Matratze frei von Schadstoffen und erfüllt den Oeko-Tex Standard in der strengsten Klasse 1. Der Bezug sei waschbar bei 60 Grad.Wir sind begeistert von der "Bodyguard" und schlafen tatsächlich wie auf Wolken darauf. Für den Preis von 199 Euro erhält man eine Matratze für höchste Ansprüche zu einem tollen Preis.