Alternativer Nobelpreis geht an Weißhelme - sie retteten 60.000 Menschen in Syrien das Leben

Der Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr an die syrische Hilfsorganisation Weißhelme. Sie versucht im kriegsgebeutelten Syrien so viele Zivilisten wie möglich zu retten. Dabei setzen die freiwilligen Helfer ihr eigenes Leben auf das Spiel. 141 davon haben bereits ihr Leben verloren.

Anzeige: