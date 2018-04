2-Jährige verwundert, warum Kassiererin ihr keine dunkelhäutige Puppe verkaufen möchte

Auch interessant

Die kleine Sophia möchte, laut den Angabe ihrer Mutter, unbedingt Ärztin werden. Daher war der Griff nach einer Puppe in Arztkleidung für die Mutter nicht weiter verwunderlich. Der Tatsache, dass die Puppe dunkelhäutig war, schenkten die beiden keine Aufmerksamkeit.



An der Kasse angekommen sprach die Kassiererin die kleine Sophia jedoch darauf an, ob die Puppe ein Geschenk für eine Freundin sei. Sophia wusste nicht so recht, was sie darauf antworten solle.

„Bist Du sicher, dass Du diese Puppe möchtest, Liebes?“,

fragte die Kassiererin.

Sophia nickte.

„Aber sie sieht nicht aus wie Du.“

fuhr die Kassiererin fort.

„Wir haben viele andere Puppen, die mehr wie Du aussehen.“

Noch bevor die wütend gewordene Mutter etwas sagen konnte, entgegnete Sophia der Kassiererin:

„Ja, tut sie. Sie ist eine Ärztin, wie ich eine Ärztin bin. Und ich bin ein hübsches Mädchen und sie ist ein hübsches Mädchen. Siehst Du ihr hübsches Haar? Und siehst Du ihr Stethoskop?“

Daraufhin wusste selbst die Kassiererin nichts mehr zu sagen und ließ das Thema schlussendlich fallen



Quelle: netmoms.de