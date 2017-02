101 Jahre alter Veganer empfiehlt rein pflanzliche Ernährung

39 Aufrufe 20 Oktober 2016 - 13:05

Dr. Ellsworth Wareham - 98 Jahre alt, Veganer

Interview von Massimo Leopardi für Veggie Channel web-tv. Dr. Ellsworth Wareham ist ein berühmter Herz-Lungen-Chirurg, der im Alter von 95 Jahren in den Ruhestand trat, und seit seinen 50ern vegan lebt. Er glaubt, dass sein gesunder Lebensstil zu seiner Langlebigkeit und Vitalität beiträgt und untermauert dies mit den Ergebnissen der Loma Linda Adventist Health Studies. Dr. Wareham hält sein Gewicht, indem er Früchte, Gemüse und Nüsse isst, und dann wäre da noch seine Lebensphilosophie... „Ich versuche die Probleme des Lebens gelassen anzugehen, und mich nicht über die Probleme die entlang kommen zu sorgen oder zu ärgern." „Ich könnte jetzt direkt arbeiten. Ich kann alles machen was ich damals tat und jetzt bin ich 98, aber ich wählte selbst 95 als ein Alter aus, wo ich aufhören wollte." „Und nebenbei wollten die Leute, mit denen ich zusammen arbeitete sehr, dass ich weiter mache, aber ich hatte das Gefühl, dass ich etwas mehr Zeit zuhause und mit meiner Familie verbringen sollte." „Ich bin jetzt Veganer seit der Hälfte meines Lebens. Ich denke, das ist eine gesunde Form der Ernährung." Dr. Wareham lebt seit 50 Jahren zu 100 % vegan. Schon vorher hat er fast keine Tierprodukte konsumiert. Er praktizierte bis zu seinem 95. Lebensjahr als Arzt. Seine körperliche und besonders geistige Frische ist faszinierend, ja unglaublich. Wenn man seine Ernährung genauer betrachtet, dann erkennt man, dass er sich genau so ernährt, wie die Resultate der seriösen Ernährungsforschung es empfehlen und wie es ProVegan http://provegan.info/ daher auch schon immer empfohlen hat (7 Hauptregeln der gesunden Ernährung!). Dr. Ellsworth Wareham ist das Beispiel dafür, wie hoch die Lebensqualität auch noch im extrem hohen Alter sein kann, wenn man sich an die einfachen Hauptregeln einer gesunden veganen Ernährung hält. Denn nicht die Höhe des Lebensalters ist entscheidend, sondern die Lebensqualität im Alter. Denn die moderne Medizin ist zweifellos in der Lage, auch chronisch kranken und leidenden Menschen ein hohes Lebensalter zu ermöglichen. Dr. Ellsworth Wareham sieht die fettarme vegane Ernährung als die gesündeste Ernährung an, so wie sie von Prof. Campbell und besonders Dr. Esselstyn auf Grund der Ernährungsforschung empfohlen werden. Und Dr. Wareham praktiziert es auch so für sich selbst. Das Resultat ist nicht nur anhand seiner optimalen Gesundheitswerte (Cholesterin 117mg/dl) zu erkennen, sondern auch für jeden sichtbar im Video. http://www.veggiechannel.com Interview von Massimo Leopardi Editor: Julia Ovchinnikova https://www.facebook.com/veggiechannel http://twitter.com/VeggieTV