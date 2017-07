Wir bellen solange bis ihr uns an eure Feuerstelle lasst

Vom eisigen Winter sind nicht nur wir Menschen betroffen. Auch Tiere kämpfen mit der Kälte. Diese süßen Hunde leben im Jiulongjian Forest Park in China. An extrem kalten Tagen machen die Kleinen so lange Radau bis sie bekommen was sie wollen. Und was sie wollen ist so süß..

Die Parkangestellten sagen, dass die Hunde solange vor einer Hütte bellen, bis ihnen Einlass gewährt wird. Danach bilden sie einen Kreis um eine kleine Lagerfeuerstelle und wärmen sich auf.



