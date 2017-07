Süsser Heiratsantrag mit einer Interpretation des Songs Geronimo von Sheppard im Cafe

Es gibt zahlreiche Heiratsanträge im Netz. Und das ist auch gut so, wie dieser Antrag beweist. Bret macht seiner Liebsten seinen Antrag in einem Cafe mit einer tollen Performance zu dem Song Geronimo von Sheppard. Ob sie ja sagt, könnt Ihr in diesem Video sehen.