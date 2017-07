Der schönste Fluss der Welt

Hier zeigt uns ein Fotograf einen beeindruckenden farbenreichen Fluss in Kolumbien. Der Fluss funkelt in Gelb, Grün, Blau, Schwarz und einem wunderschönen Rot.Der Fluss bei dem dieses Phänomen durch die Pflanzen am Grund des Flusses entsteht heißt

Caño Cristales.

Man nennt dieses Gewässer auch "Den Fluss der fünf Farben", "Den Fluss der ins Paradies fliesst" oder "Der schönste Fluss der Welt". Aber schaut Euch diese bewegenden Bilder an:

Wer sich diese traumhaften Bilder in sein eigenes Zuhause holen möchte, kann sich diese zum Beispiel auf Acrylglas entwickeln lassen.

