Maddie und ich - Freunde fürs Leben

105 Aufrufe 19 Juli 2015 - 01:14

2014 Chevy Commercial - Maddie

2014 Chevrolet Commercial - "Maddie" Director - Lloyd Lee Choi Producer - Kyle Hollett & Jordan Barber Writers - Chris Cannon & Lloyd Lee Choi DP - Devin Karringten Production Designer - Caitlin Byrnes Art Director - Harry Brar 1st AD & Wardrobe Designer - Zoe Green Make-up - Siobhan Uy Grip: Colin Rutherford & Evan West Editor: Lloyd Lee Choi Casting: Kris and Kara Casting Music: Goldmund - "Threnody" (unseen-music.com) CAST Girl - Anna Sargeant Young Girl - Julia Torrance Mom - Shannon Cooney Dad - Stephen Powell Boyfriend - Alex Schmid Special thanks to Alex Duncan, Lauren LeBoldus, Ben Gulliver, Robin Sukeroff, Norm Li, Dueck Downtown GM, William F Whites, and Rebecca Sykes. www.the-herd.ca www.lloydchoi.com