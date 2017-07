Warum dieser Hund jeden Tag in die Kirche geht bricht mir das Herz

Nicht jeden Tag sieht man einen Hund in der Kirche. Aber in der kleinen Stadt San Donaci in Italien gehört dieses Bild zum Alltag. Ein 12 Jahre alter Schäferhund namens Tommy besucht fast jeden Tag die Messe und sitzt neben dem Altar. Der Grund dafür ist herzzerreissend.

Er wartet dort auf seine Besitzerin, denn ihre Beerdigung fand in dieser Kirche statt.Nun wartet er darauf, daß sie endlich zurückkommt.





Die Liebe zu seiner Besitzerin geht bis in den Tod hinaus. Diesen Hund so leiden zu sehen bricht mir das Herz.



