Hilfsbereitschaft im Straßenverkehr

Honoratis Hilfsbereitschaft im Verkehr

Toleranz und Hilsfbereitsschaft im Straßenverkehr, gibt es so etwas überhaupt noch? Ja wie man an diesen Bildern sieht! Je schnellebiger unsere Zeit wird, desto weniger achten wir auf unsere Mitmenschen. Am deutlichsten erkennen wir uns dann hinter dem Steuer, wie gierig und repektlos wir uns oft einander begegnen. Hier einige Beispiele aus Russland, wie es geht! Vielleicht sind sie uns in diesem Fall dann doch voraus? Es liegt an nun uns, ob wir miteinander oder gegeneinander unsere Leben leben wollen.