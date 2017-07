Eine Wanderung durch einen magischen Herbstwald - Fotograf verzaubert mit seinen Herbst-Bildern

Der junge tschechische Fotograf Janek Sedlar nimmt uns mit auf eine zauberhafte Wanderung durch einen Herbstwald. Sedlar hat sich auf Landschaftsaufnahmen mit einem surrealen Charakter spezialisert. 2011 wurde der Künstler zu einem professionellen Fotografen. Nun beglückt er die Welt mit seinen magischen Aufnahmen.

Seine zauberhaften Aufnahmen entstehen hauptsächlich in seiner Heimat rund um die Region Moravia und entlang des Naturschutzgebietes der weißen Karpaten.

In einem Interview mit interessierten Fotografen sagte Sedlar:

"Die Inspiration finde ich im Alltag, in der Natur, in meinem Gefühlen und Gedanken. In diesen Wäldern und Wiesen zu sein, versetzt mich zurück in meine Kindheit. Dadurch bekomme ich wieder Lebensenergie. Ich versuche diese Momente mit meiner Kamera festzuhalten. Dieser Prozess ist eine Art der Meditation für mich."