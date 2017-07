Engelsgleich - Sag es laut - Hochzeitssong

122 Aufrufe 19 Juli 2015 - 03:24

Sag es laut - Hochzeit - Hochzeitschor - Engelsgleich - Xavier Naidoo (Cover) - live

Sag es laut ist für Hochzeiten insbesondere Trauungen ein wunderbarer Titel für die Eheschleißung. http://www.engelsgleich.info - die besten Trauungslieder für Ihre Trauung. http://www.engelsgleich-shop.de Engelsgleich der Chor für Trauungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Trauungen mit ihrem Gesang zu versüßen. Die hamburger Hochzeitssängerinnen zählen zu den größeten und beliebtesten Chören zur Trauung in Deutschland, Schweiz und Österreich. Dieses Video zeigt Engelsgleich live in der altonaer Kulturkirche in Hamburg. Sag es laut ist besonders geeigenet als Lied vor dem Ja Wort. Dies ist ein Cover von Sag es laut (Xavier Naidoo). Engelsgleich gibt es seit 2015 nun auch neben Hamburg, in Wien und München zu buchen. Die Hochzeitssängerinnen aus Deuschland / Österreich - Singing Angels / Engelsgleich