Die unglaubliche Reise einer Plastiktüte

The Majestic Plastic Bag - A Mockumentary

Narrated by Academy Award-winner Jeremy Irons, this "mockumentary" video, hammers home the stark reality of California's plastic bag pollution situation. Learn more at http://www.healthebay.org You can make the difference.