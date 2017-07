Die netteste Art Danke im Straßenverkehr zu sagen

Wir kennen das Kopfschütteln und den ungeliebten Mittelfinger von genervten Autofahrern. Warum sollte es nicht auch eine Möglichkeit geben sich bei umsichtigen und hilfsbereiten Verkehrsteilnehmern zu bedanken. Vier junge Erfinder haben eine wunderbare Lösung gefunden.

Die Idee ist eigentlich ganz einfach. An der Heckscheibe des Fahrzeugs wird ein kleines elektronisches Gerät, auf dem ein Smiley zu sehen ist, angebracht. Ein gedrückter Button, den man ganz einfach an die Sonnenblende klippst, bringt den Smiley zum leuchten. In Zukunft kann man also Verkehrsteilnehmer für umsichtiges Verhalten mit einem leuchtenden Smiley belohnen.

Auf der Plattform Kickstarter.com wollten die vier Gründer für ihre Erfindung, die sie MotorMood genannt haben, Geld sammeln. Die Finanzierung wurde aber im Juli abgebrochen. Wann diese süße Erfindung in den Handel kommt ist deshalb noch ungewiss. Außerdem befürchte ich, daß das Gerät in Deutschland wohl keine Zulassung bekommen dürfte.

Dennoch finde ich diese Idee toll. Ich glaube, dass wir mit Dankbarkeit wesentlich mehr erreichen können, als mit dem oben genannten Mittelfinger.

