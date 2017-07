Die Geschichte dieses schwer verletzen Wolfes den Menschen im eisigen Wasser fanden ist wirklich berührend

138 Aufrufe 17 Juli 2015 - 04:48

0 0 Als unpassend melden

La storia di Navarre il lupo

Dal 1989 il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone (Associazione di volontariato ONLUS) soccorre, cura e riabilita la fauna selvatica autoctona ritrovata ferita sul territorio di Bologna e provincia con lo scopo di reintrodurla in natura; accoglie inoltre la fauna esotica sequestrata per commercio/detenzione illegale e maltrattamento (www.centrotutelafauna.org) Il 9 gennaio 2012 il lupo Navarre è stato recuperato dalle gelide acque di un fiume in condizioni davvero drammatiche: denutrito, con una paresi agli arti posteriori e con 35 pallini di piombo in corpo. Dopo diverse indagini diagnostiche, due settimane di terapia intensiva in infermeria, monitorato 24 ore su 24, Navarre ha ricominciato a camminare ed è stato trasferito in una struttura, all'interno del Centro, idonea alla sua riabilitazione che richiede una ripresa graduale delle funzioni motorie senza sottoporlo a sforzi eccessivi. Grazie ad una telecamera Navarre viene monitorato giorno e notte senza essere disturbato. La strada è ancora lunga, le diverse patologie lo hanno debilitato molto, ma Navarre, grazie alla sua incredibile voglia di vivere e alle cure avute, ha ricominciato a camminare migliorando progressivamente e sta dando ottimi segni di ripresa. Per chi fosse interessato alla versione integrale della sua storia: http://www.centrotutelafauna.org/storia-navarre.html Le immagini sono tratte dalla serie documentaria Cronache Animali di Andrea Dalpian prodotta da POPCult. www.popcultdocs.com/index_it.html ------------------------------------------------------------------------------------------------- Since 1989, the Monte Adone Centre for Conservation and Research of Exotic and Wild Fauna (NPO - Voluntary Association) rescues, cures and rehabilitates the injured indigenous wildlife animals found on the territory of Bologna province (Emilia Romagna Region, Italy) in order to reintroduce them in nature. Moreover the Monte Adone Center welcomes the exotic animal species sequestered because of their illegal trading, detention and mistreatment (www.centrotutelafauna.org). On January 9, 2012 the wolf Navarre was recovered from the icy waters of a river in very dramatic conditions: undernourished, with a paralysis of the hind limbs and with 35 lead pellets in his body. After several diagnostic tests, two weeks of intensive care in the infirmary, monitored 24 hours 24, Navarre started to walk. He was transferred to another enclosure of the Centre, suitable for his rehabilitation, which requires a gradual recovery of motor function without subjecting him to excessive physical effort. Thanks to a video camera placed in the enclosure Navarre is monitored day and night without being disturbed. It's still a long way, various diseases have weakened him a lot, but Navarre, thanks to his incredible will to live and care he received, started to walk improving gradually and giving good signs of recovery. For those interested in the full version of his story: http://www.centrotutelafauna.org/storia-navarre.html The images are taken from the documentary series Animals Chronicles produced by Andrea Dalpian POPCult.