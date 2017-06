Deutsche Post DHL Group beschließt Null-Emissionen-Logistik bis 2050

Die Deutsche Post DHL Group arbeitet bereits seit vielen Jahren an einer nachhaltigen und grünen Zukunft. Bis 2050 soll das nächste große Ziel erreicht werden. Die Emissionen, die in dem Logistikgeschäft entstehen, sollen bis dahin auf null reduziert werden. Bis 2025 soll die Zustellung zum größten Teil auf Fahrräder und Elektroautos umgestellt werden. Außerdem will das Unternehmen gemeinsam mit Partnern pro Jahr eine Million Bäume pflanzen.

