Behindertes Mädchen wird gemobbt und bekommt die besten Bodyguards die man sich vorstellen kann

In Albuquerque, USA wurde ein fünfjähriges, geistig behindertes Mädchen auf ihrem Schulweg von ihren Klassenkameraden schwer gemobbt und geschlagen. Doch sie bekommt die besten Bodyguards, die man sich vorstellen kann. Als die Motorrad Gang „the Punishers“ (dt. Die Bestrafer) von dem Schicksal des kleinen Mädchen erfahren, ziehen sie sofort los. Die Familie der Fünfjährigen staunte nicht schlecht als plötzlich ein Haufen großer schwarzer Männer vor der Tür stand, die ihrer Tochter Hallo sagen wollten. Die Biker versprachen dem Mädchen sofortige Unterstützung falls es noch einmal zu so einem Vorfall kommen würde. „Als sie rausging hat sie ziemlich große Augen gemacht“ berichtete im Anschluss der Präsident des Clubs den Medien. Die Geschichte zeigt einmal mehr deutlich, das man Menschen nie nach ihrem Äußeren bewerten sollte, den unsere Taten sind es, die uns zu dem Menschen machen der wir sind. Hinter einer noch so harten Schale verbirgt sich meistens ein weicher Kern !