30 gestrandete Delfine gerettet - Eine gute Nachricht aus der Tierrettung

Diese Menschen sind unsere Helden des Tages. Am Strand von Arraial do Cabo in Brasilien sind etwa 30 Delfine gestrandet. Anwohner und Besucher des Strandes zögerten keine Sekunde.

Anzeige:

Zwar ist dieses Video schon etwa drei Jahre alt. Durch die sozialen Netzwerke gelangte es schließlich auch zu uns. Immer wenn ich solche positiven Nachrichten aus der Tierrettung sehe, freue ich mich, dass die meisten Menschen wahre Tierfreunde sind.