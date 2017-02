Werde Rezensent(in) und erhalte Bücher kostenlos - AKTUELL IST DIESE AKTION GESTOPPT

10.8.16: Es haben sich bereits so viele beworben, dass wir die Suche aktuell einstellen. Vielen Dank für Dein Interesse.



Auf "Nur positive Nachrichten" veröffentlichen wir nicht nur gute Nachrichten sondern empfehlen unseren Lesern immer wieder Bücher die glücklich machen oder für eine gute Stimmung sorgen. Nun brauchen wir für diesen Bereich Deine Unterstützung. Der Deal sieht wie folgt aus: Du erhältst Bücher, die Du lesen möchtest, absolut kostenlos. Nachdem Du sie gelesen hast schreibst Du eine Rezension über das Buch.

Anzeige:

Die Bücher kannst Du, sofern sie thematisch auf unsere Seite passen, selbst auswählen. Wir setzen uns dann mit dem jeweiligen Verlag in Verbindung und fordern das Buch an. Da die Verlage daran interessiert sind, dass über ihre Bücher geschrieben wird, schicken sie meist sehr gerne ein kostenloses Buch zu diesem Zweck an uns. Dieses gehört dann Dir.



Wie kannst Du Mitmachen?



Bewerbe Dich mit folgendem Formular. Bitte ergänze Deine Daten mit einer kleinen Geschichte über Dich, damit wir Dich und Deinen Schreibstil Kennenlernen können.