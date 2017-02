Serverumzug führt zu mehr Geschwindigkeit

Auch hinter den Kulissen versuchen wir für gute Nachrichten zu sorgen. Seit September 2016 liegt unsere Seite auf einem anderen Server und führt zu einer signifikanten Reduzierung der Seitenladezeit.

Die "Nur positive Nachrichten" werden immer beliebter. Bei Standardwebhosting Angeboten führen steigende Seitenzugriffe oft zu einer schlechteren Performance in Sachen Seitenladezeit. Da auch wir davon betroffen waren, mussten wir handeln und unseren Webhoster verlassen.Seit September 2016 liegt unsere Seite auf einem sogenannten "Managed VServer" bei Mittwald *. Mit Mittwald sind wir auch für einen weiteren Anstieg der Besuchszahlen gerüstet und können je nach Bedarf auf höherwertige Pakete wechseln. Außerdem versprechen wir uns davon einen besseren Support und mehr Leistung in Sachen Datensicherung. Im Falle eines zum Beispiel "verunglückten" Updates eines unserer Komponenten sind wir in der Lage auf eine frühere funktionsfähige Version zu wechseln. Dies ging leider einmal bei unserem letzten Hoster in die Hose, da dieser nicht auf unser System spezialisiert ist.Für unsere Leser bedeutet dieser Schritt eine spürbare Reduzierung der Seitenladezeit.Weitere Informationen: Mittwald*