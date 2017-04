Monatshoroskop Mai 2017 Löwe

Zum Sonnenjahr steht jetzt auch noch die Mondknotenachse in deinem Zeichen,

lieber Löwe.

Was ein goldiges Jahr, denn es geht ganz um die Kreativiät, dein Lebensspiel

und im hier und jetzt sein.

Du kannst sehr gut Kontakte knüpfen, zum Ende des Monats hin.

Die Sonne im Stier dämpft etwas deine Energie, doch darfst du dich ganz

auf die positive Energie von Venus und Mars freuen.

Alles in allem ist es ein fröhlicher und geselliger Monat für dich Löwen.