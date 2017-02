Monatshoroskop März 2017 Löwe

Willkommen in deinem Jahr, lieber Löwe.

So ist doch das Sonnenjahr dein Jahr und du kannst

deinen Wesenskern strahlen lassen.

Die Widderenergie gibt dir enorme Kraft und Charisma.

Wobei dich am Monatsmitte der Mars im Stier herausfordert es nicht

zu übertreiben. Solange du mit deinem Herzen verbunden bleibst,

wirst du eine große Bereicherung für dein Umfeld sein.

Genieße diese Anfangsenergie und lebe deine Kreativität.