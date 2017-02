Monatshoroskop Februar 2017 Löwe

Da blühen die Löwen auf, endlich gibt es wieder mehr

Feuerenergie. Dazu geht Merkur noch eine Spannung

zur Sonne ein, doch die Löwen mögen hitzige Diskussionen.

Saturn im Schützen trägt noch dazu bei und gut ist wenn

du erkennst, daß es viele verschiedene Wahrheiten gibt.

Der Jupiter geht in den Rückläufigkeit und das zeigt dir,

was du in deinen Beziehungen von Oktober 2016 bis

jetzt gelernt hast.

Verbinde Herz und Geist, dann wird es ein sehr befreiender

Monat für dich sein.