Monatshoroskop Dezember 2016 Löwe

Sonne im Feuer, dazu noch der Mars in Opposition, da fühlen sich die Löwen angeregt und elektrisiert. Doch ab und an melde sich die Lilith, die ein Quadrat zur Löwensonne bildet. Da kommen längst vergessen Themen wieder an das Licht. Verdrängen geht da nicht mehr. Doch der Saturn im Schützen unterstützt die Löwen sehr, diese in Kreativität und Herzenswärme umzuwandeln. Gerade um den Vollmond kannst du als Löwe mit der Frage gehen: „Was fördert meine Kreativität?“