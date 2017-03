Monatshoroskop April 2017 Löwe

So nun sind wir im Sonnenjahr, liebe Löwen.

Da zeigt sich der April für dich zweigeteilt.

In der Widdersonne geht es um die Neuprogrammierung

deiner Herzenergie. Deiner Kreativität, deines Schöpfertums.

In der Stierzeit kommt die Umsetzung und das Sichtbarmachen.

Du wirst dabei sehr gut unterstützt, durch den Mars in den Zwillingen

ab dem 21.04.

Wünsche dir einen glanzvollen Monat April.