ZeroHero: plastikfreier Laden in Nürnberg

Mittlerweile gibt es über 30 Läden ohne Verpackungen. Jetzt soll der erste in Nürnberg eröffnet werden. ZeroHero braucht noch Unterstützung, um starten zu können.

Die beiden Gründer meinen, dass plastikfrei einkaufen „so einfach wie zukunftsweisend“ sei. Es spart nicht nur Unmengen an Plastikverpackungen, die die Umwelt verschmutzen, sondern auch noch Energie für die Herstellung der Tüten.Bei ZeroHero werden hochwertige Produkte aus der Region und in Bio-Qualität angeboten. Neben Lebensmitteln soll es auch Hygieneartikel geben. Das Prinzip ist ganz einfach: Die Produkte werden in großen Glasbehältnissen gelagert. Jeder Gast nimmt seine eigenen Behälter mit und füllt diese mit der gewünschten Ware.ZeroHero sammelt gerade mittels Crowdfounding Startkapital. Hier kannst du das Projekt unterstützen. Quelle: Utopia