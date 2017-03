Verpackungsaufdruck ohne Plastikverpackung: Rewe testet Laser-Etikettierung auf Gemüse

1 Aufrufe 04 März 2017 - 03:44

Dank Lichtstrahl: Natürliches Öko-Label für Obst und Gemüse

Laser statt Plastik - so könnte künftig die Kennzeichnung von Obst und Gemüse aussehen. Dabei werden die Produktinformationen direkt mit einem Lichtstrahl auf die Schale tätowiert, statt das Gemüse mit einem Aufkleber zu versehen oder ganz in Plastik zu verschweißen. Natural Branding, Natürliches Labeling heißt das Konzept und wird derzeit von einer schwedischen Supermarktkette (ICA) getestet. Peter Hägg, ICA Sweden: "Es ist eine neue Technologie. Wir haben nach einer intelligenteren Methode g…