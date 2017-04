SirPlus: Start-up für aussortierte Lebensmittel in Berlin (Video)

0 Aufrufe 19 April 2017 - 03:49

SirPlus - gerettete Lebensmittel per Shop & Lieferservice

SirPlus revolutioniert zusammen mit der Lebensmittelindustrie das Retten von Nahrungsmitteln. Wie? Wir verkaufen überschüssige Lebensmittel in Berlins erstem Food Outlet Laden, per Same-Day-Delivery Service in der Hauptstadt als auch per Online Shop mit Lieferung nach ganz Deutschland. Gemeinsam mit Euch wollen wir die Wertschätzung von allen Lebensmitteln steigern! Helft uns dabei! Jeder Beitrag zählt! www.startnext.com/sirplus