Rock Your Idea. Mit Ideen die Welt verändern

Buchrezension:

Rock Your Idea ist eine Liebeshymne an Ideen und deren Umsetzung. Beides gehört zusammen. Wir können die Welt so gestalten, wie wir sie uns wünschen. Zum Beispiel können wir positive Nachrichten entwickeln bzw. verbreiten. Rock Your Idea beschreibt humorvoll und unterhaltsam einen Ideen-Parcours, wie man auf zündende Ideen kommt. Dazu erzählt der Autor 120 Geschichten von mutigen Menschen und überraschenden Ideen. Er stellt über 1.000 Fragen, denn Fragen sind die Basis aller Entdeckungen und Entwicklungen. Wer Fragen stellt, merkt, dass alles anders geht. Alles kann verändert werden.



Leidenschaftlich beschreibt der Autor auch das Abenteuer der Umsetzung, denn Risiko bleibt Risiko. Es gibt keine Abkürzung. Das Neue braucht Menschen, die lachend Grenzen überschreiten, ohne zu wissen, was passiert. Ideen zu rocken heißt, fest an die Vision zu glauben und sie gegen alle Widerstände durchzuboxen. Innovation ist Regelbruch! Wer keine Regel bricht, ist im Altbekannten verhaftet. Wer wirklich Neues startet, geht an unbekannte Orte, wo vorher niemand war. Das ist mutig. Rock Your Idea macht mutig.



Martin Gaedt beschreibt den Rhythmus aus A wie Analyse und O wie Offenheit, um Ideen zu rocken. Er erzählt von persönlichen Aha-Erlebnissen und auch von eigenen Misserfolgen. Er provoziert, denn harmonische Systeme sind dumme Systeme. Kritik, Widerspruch und Neugier sind die Basis für gute Ideen gepaart mit Humor und Überraschung. Ohne Überraschungen rosten wir. Ohne positive Nachrichten verhärten und erkalten wir. Lasst uns mehr Good News machen und Menschen damit positiv überraschen. Ganz einfach: Fragen. Mixen. Machen.