MealSaver-App: leckeres, preiswertes Essen, das sonst im Abfall landen würde (Video)

Es ist schwierig jeden Tag perfekt zu planen, wie viel Essen im Restaurant benötigt wird. Die MealSaver-App verhindert, dass das überschüssige Essen weggeschmissen wird.

Mit der MealSaver-App kann man leckeres, preiswertes Essen in der Nähe finden, bestellen und abholen. Per App kann das überschüssige Essen des Restaurants bestellt werden und in dem vereinbarten Zeitfenster abgeholt werden.



Im folgenden Video beschreibt ein Reporter, wie gut es funktioniert: