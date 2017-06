Liuzhou Forest City: China baut die erste vollständig begrünte Stadt (Video)

Die Projekte des italienischen Architekten Stefano Boeri verbreiten sich auf der ganzen Welt. In Mailand und in der Schweiz stehen bereits von ihm geplante vertikale Gärten. 2014 wurde seine Erfindung, der Bosco Verticale (vertikaler Wald) mit dem Internationalen Hochhauspreis prämiert.Auf besonders großes Interesse ist er allerdings in China getroffen. Dort hat er eine Hotelfassade begrünt, um die Luft zu einigen. Außerdem entwickelt er dort gerade den ersten vertikalen Wald Asiens . Das nächste Projekt wird allerdings noch größer. Ebenfalls in China soll nun eine ganze Stadt voller vertikaler Wälder entstehen. Jedes Gebäude der Stadt soll mit Pflanzen und Bäumen versehen werden, um die Luftverschmutzung zu verbessern.