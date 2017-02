In Slowenien ist Trinkwasser ein Menschenrecht und keine Ware

In Slowenien darf Trinkwasser nun nicht mehr privatisiert werden, da es keine Ware mehr ist, sondern ein Menschenrecht. Die Versorgung muss nun vom Staat gewährleistet werden.

Am 17.11.2016 votierten die Abgeordneten des Parlaments in Ljubljana einstimmig für den Zusatz zur Verfassung, wonach "jeder das Recht auf Trinkwasser" hat und dieses "keine Ware" ist.



Bislang haben 15 Länder weltweit das Recht auf Trinkwasser in die Verfassung übernommen, jedoch keines davon aus Europa.