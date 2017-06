In Panama entsteht ein Dorf aus Plastikflaschen (Video)

1 Aufrufe 08 Juni 2017 - 09:27

Ein Dorf gebaut aus Plastikflaschen | Galileo Lunch Break

Ein Dorf gebaut aus Plastikflaschen - so geht sinnvolles Recycling! Jedes Jahr werden Milliarden von Plastikflaschen weggeworfen. Galileo hat Robert Bezeau in Panama besucht, der die alten Plastikflaschen sinnvoll einsetzt, um damit Häuser zu bauen. Aber wie wohnt es sich in so einem Plastik-Haus? ►Galileo Lunch Break Videos: http://bit.ly/LunchBreakGalileo ►Mehr auf Galileo: http://www.galileo.tv/ ►FUNDA HAT EINEN KANAL: https://www.youtube.com/user/FundaVanroy ►Alle Videos findest du auf http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos ►Galileo auf YouTube abonnieren: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=GalileoOffiziell Galileo ist die ProSieben Wissenssendung mit Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy. Täglich um 19.05 Uhr kannst Du auf ProSieben die Welt kennen und verstehen lernen. Galileo nimmt Dich mit auf eine Reise durch das Wissen: Physik, Geschichte, Natur und Internetphänomene, Gesellschaft, Politik und alltägliche Fragen. Die Hosts Harro Füllgrabe, Jan Schwiderek, Jumbo Schreiner, Klas Bömecke, Matthias Fiedler, Akif Aydin und Dionne Wudu nehmen dabei vollen Körpereinsatz in Kauf und gehen allem auf den Grund, was uns interessiert. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Impressum: http://www.studio71.com/de/impressum