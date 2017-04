Flüchtlinge renovieren aus Dankbarkeit eine Berliner Grundschule

Tausende Flüchtlinge flohen aus Krisengebieten, um ein neues, sichereres Leben zu führen. In Berlin fanden viele von ihnen eine neue Heimat. Nun möchten einige von ihnen etwas zurück geben.



20 junge Männer aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und dem Iran sanieren die Ellef-Ringnes-Grundschule in Heiligensee. Der 32-jährige Ihab Habeeb floh aus dem Irak und lebt nun seit anderthalb Jahren in Berlin.

Diese Aktion wird vom Diakonischen Werk Reinickendorf und weiteren Partnern untersützt. Sie wollen an den Erfolg des letzten Projekts anknüpfen, sagt Thomas Maier von der Diakoie. Im letzten Jahr bauten Flüchtlinge einen Spielplatz im Märkischen Viertel.



Solche Aktionen tragen ungemein zur Integration bei, wie bei Ihab sehr gut zu erkennen ist. Er half damals auch beim Bau des Spielplatzes mit, lernte Deutsch und erhielt dadurch sogar einen festen Job.

Am 21. April sollen die frisch renovierten Räume fertig sein. Alle beteiligten sind so glücklich darüber, dass dieses Projekt im Sommer an weiteren Standorten fortgesetzt werden soll.Quelle: Berliner Zeitung