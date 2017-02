Erfolgreiches Projekt: 500.000 Baby-Schildkröten wurden in Peru in der Wildnis ausgesetzt

Vom 15 Oktober bis zum 15 November 2016 ließen Umweltbehörden in Peru ungefähr 500.000 junge Terekay-Schienenschildkröten in die Wildnis aus. Diese Schildkröten standen zu diesem Zeitpunkt noch auf der Roten Liste für bedrohte Tiere, jetzt nicht mehr.

Erwachsene Terekay-Schienenschildkröten legen ihre Eier auf die Flussufer des Amazonas, wo sie Raubtieren und Wilderern ausgesetzt sind. Die Schildkröten wurden in den 1960er Jahren häufig verkauft, da sie beliebte Haustiere waren, erklärt der Akron Zoo . Die Ye’kuana und einige andere indigene Gruppen haben die Schildkröten und ihre Eier auch als Nahrungsquelle genutzt.Um sicherzustellen, dass die gefährdeten Schildkröten und Eier geschützt werden, müssen die Mitglieder der Gemeinschaft und Mitarbeiter aus den peruanischen Regierungsbehörden, einschließlich des Nationalen Dienstes für Naturschutzgebiete, sie pflegen, bis sie schlüpfen.Außerdem werden die 12 wichtigsten Nistplätze von bewaffneten Wachen geschützt, sagt der Smithsonian’s National Zoo Quelle: The Huffington Post Im folgenden Video ist zu sehen, wie mehrere Tausend Terekay-Schienenschildkröten in der Wildnis ausgesetzt werden: