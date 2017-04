Einkaufszentrum für recycelte und reparierte Waren

Gute Nachrichten aus Eskilstuna - Schweden

In Schweden eröffnete das weltweit erste Einkaufszentrum für Upcycling-Produkte. Die ReTuna Återbruksgalleria ist ein Konglomerat aus einem Recycling-Center, Werkstoffhof, Upcycling-Werkstatt und Einkaufszentrum.

Die Besucher können ihre gebrauchten Gegenstände im Einkaufszentrum abgeben und sich dafür etwas von den aufgewerteten Dingen aussuchen. Die abgegebenen Gegenstände werden von den Angestellten bewertet und je nach Zustand repariert oder renoviert. Danach werden sie in den 14 Läden im Einkaufszentrum verteilt. Das Sortiment in allen Läden ist aus zweiter Hand und erstreckt sich über Möbel, Kleidung, Fahrräder, Computer und Audio-Zubehör, Spielsachen, Gartengeräte und Baustoffe. Gegenstände, die nicht aufbereitet werden können, wandern in das herkömmliche Recycling-System.

Anna Bergström, die Center Managerin, sagt: „Wenn man bei uns hinausgeht, sollte man das Gefühl haben, etwas Gutes für die Umwelt getan zu haben“.