Ecosia: Die grüne Websuche (Video)

Gute Nachrichten aus Berlin - Deutschland

Ecosia ist eine in Berlin ansässige Web-Suchmaschine, die 80% ihres Gewinns an das Programm der gemeinnützigen Naturschutzorganisation "The Nature Conservancy" „Plant a Billion Trees“ („Pflanze eine Milliarde Bäume") spendet. Als "Social Business" ist Ecosia ein CO2-neutrales Unternehmen, das alle Server mit Ökostrom von Greenpeace Energy betreibt.

Anzeige: