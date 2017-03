Earth Hour 2017 (Video)

1 Aufrufe 25 März 2017 - 01:49

Earth Hour 2017 - Sei dabei! #EarthHour

Am 25. März gehen um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Dann setzen wir gemeinsam mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Sei dabei: http://www.wwf.de/earthhour Allein in Deutschland sind bereits über 250 Städte dabei - weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte an der Earth Hour teil. Auch in deiner Nähe gibt es tolle Events und Mitmach-Aktionen! http://www.wwf.de/earthhour/diese-staedte-machen-bei-der-earth-hour-mit/ ---------- Weltweit aktiv für den Naturschutz - Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt und in mehr als 100 Ländern aktiv.