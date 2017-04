Dieses Gerät verwandelt Salzwasser durch Sonnenlicht in Trinkwasser (Video)

Gute Nachrichten aus Mailand - Italien

Der Eliodomestico von Gabriele Diamanti wandelt allein durch die Kraft der Sonne Salzwasser in Trinkwasser um. Besonders in trockenen Ländern, könnte dieses Gerät eines der Hauptprobleme lösen. Der italienischen Industriedesigner Gabriele Diamanti hat ein schlichtes Design mit einer hohen Effizienz vereint. Rund fünf Liter kann der Eliodomestico pro Tag in Trinkwasser umwandeln.



Das Gerät nutzt die Hitze der Sonne, um den Wasserdampf in einen wasserdichten Boiler zu drücken. Durch einen Ausguss gelangt der Dampf zum Deckel und kondensiert – so einfach wird Salzwasser zu Trinkwasser umgewandelt.