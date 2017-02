Die Wachswolle 'Pure' entfernt Öl aus Wasser (Video)

Der Chemiker Ernst Krendlinger aus Derching bei Augsburg hat ein Gegenmittel entwickelt, das Öl, Diesel und andere Chemikalien aufnimmt, Wasser aber nicht. Nachdem das Wasser mit der Wachswolle gereinigt wurde, hat es Trinkwasserqualität.

Das Wachs nimmt laut der Firma Deurex das 6,55-fache seines Eigengewichts auf. Weitere Vorteile: Es ist umweltfreundlich, unlöslich in Wasser, recycelbar, witterungsbeständig und es schwimmt immer an der Wasseroberfläche.Quelle: Wired In diesem Video wird die Erfindung genauer beschrieben: