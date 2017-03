Die Trust Box (Video)

Gute Nachrichten aus Mekka - Saudi-Arabien

Ghazi Hassan Tass ist von dem Guten im Menschen überzeugt. Die Bäckerei in Mekka hat keine Preise und auch keine Kasse. Jeder Gast wirft am Ausgang so viel Geld in die "Trust Box", wie ihm der Einkauf wert war.

Es wird nicht kontrolliert, wie viel Geld von den Kunden eingeworfen wird. Alle Mitarbeiter sind in der Küche und backen, während die Gäste ihren Einkauf tätigen. Es gibt auch keine Kamera, die alles filmt. Auf einem Schild am Ausgang steht auf Arabisch "Wir vertrauen Ihnen unbegrenzt".



Mit dem Motto "Nimm dir, was du willst und zahle, was du willst" wollte Ghazi ausprobieren, ob er Fremden vertrauen kann. Sein Fazit lautet:

"Oh mein Gott, meine Kunden haben bewiesen, dass man ihnen vertrauen kann", sagt er der News-Webseite Al Arabiya.



Am Monatsende wird die Trust Box geöffnet. Die Summe entspricht ungefähr dem Geld, das die Bäckerei mit Kassierern eingenommen hätten. Da das Gehalt dieses Mitarbeiters und der technischen Infrastruktur zum Kassieren eingespart werden kann, bleibt sogar etwas mehr Geld übrig. Im zweiten Jahr sind die Umsätze sogar um 50% gestiegen.



Deswegen macht sich Ghazi auch keine Sorgen, wenn ein Gast kein Geld in die Kasse wirft.

"Wer sich kein Brot leisten kann, darf es sich gratis mitnehmen", sagt er.