Die Gebühr auf Plastiktüten in Großbritannien zeigt Wirkung

Seit Plastiktüten in Großbritannien umgerechnet 6 Cent kosten, wurden fast halb so viele Tüten an den britischen Stränden gefunden.

Jedes Jahr säubert die Meeresschutzorganisation 'Marine Conservation Society' die Strände, wobei sie 40 Prozent weniger Plastiktüten und vier Prozent weniger Müll, als im Vorjahr fanden.

Durchschnittlich gab es pro 100 Meter nur sieben Plastiktüten, so wenige, wie seit 10 Jahren nicht mehr.