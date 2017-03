Der Zera Food Recycler kompostiert Biomüll innerhalb von 24 Stunden (Video)

Ein Komposthaufen im eigenen Garten ist sicherlich eine gute Möglichkeit den organischen Abfall zu kompostieren. Der Abbauvorgang vom Biomüll zur Muttererde dauert allerdings mehrere Monate. Der Zera Food Recycler verspricht neben der sauberen Kompostierung innerhalb von 24 Stunden noch weitere Vorteile.

Nicht viele Haushalte haben die Möglichkeit für einen eigenen Komposthaufen, weil dafür viel Platz benötigt wird. Der Zera Food Recycler kann direkt in die Küche gestellt werden und soll dabei keinen Gestank verbreiten. Ein Schiebedeckel sowie ein ersetzbarer HEPA/Kohlefilter helfen bei der Unterdrückung von unangenehmen Gerüchen. Weitere Vorteile sind, dass er fast alles kompostiert, sogar Fleisch und Milchprodukte. Außerdem erfordert der Recycler nur eine minimale Wartung, im Gegensatz zum Komposthaufen.Nachdem der Bioabfall in den Zera Food Recycler geworfen und die Öffnung geschlossen wurde, beginnt ein motorisierter Mixvorgang den Inhalt zu verkleinern und mehr Platz zu schaffen. Beim Öffnen des Behälters wird der Vorgang gestoppt und neue Essensreste können hin-zugegeben werden.Wenn der Behälter voll ist, wird ein Papierpaket namens „Zera Additive“ in den zentralen Behälter geworfen und der Vorgang wird mit dem Start-Knopf gestartet. Ab diesem Zeitpunkt dauert es 24 Stunden, bis der Bioabfall kompostiert wird. Das Papierpaket besteht aus Fasern von Kokosnuss-Schale und Backpulver.Wenn der Vorgang gestartet wird, beginnt der motorisierte Mixvorgang den Inhalt zu zerkleinern und mit Luft zu versetzen. Außerdem wird der Bioabfall erhitzt.Quellen: Indiegogo So sieht der Zera Food Recycler aus: