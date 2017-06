Dachau verbietet Glyphosat

Nach Dresden verbietet Dachau nun auch den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. Landwirte, die ihre Ackerfläche auf städtischem Boden haben dürfen kein Glyphosat und auch kein Insektenbekämpfungsmittel auf Neonicotinoid-Basis mehr verwenden.





Glyphosat wird eingesetzt, um Getreide schneller reifen zu lassen oder Unkraut zu vernichten. In Deutschland wird das Pflanzengift auf etwa 40 Prozent der Felder eingesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein und trotzdem ist das Pflanzengift eines der meistverkauften Pestizide. In der Umwelt und in Lebensmitteln, wie Honig, Wein, Saft und Bier können Rückstände von Glyphosat zu finden sein.Europaweites Verbot?Am Ende des Jahres 2017 entscheidet die EU darüber, ob Glyphosat für weitere 10–15 Jahre zugelassen wird, oder nicht. Mit einer Europäischen Bürgerinitiative (EBI) wird versucht Glyphosat in der gesamten EU zu verbieten. Damit die Bürgerinitiative von der EU-Kommission geprüft werden kann, werden bis Ende Juni 1.000.000 Stimmen benötigt, wovon bis jetzt schon circa 910.000 erreicht wurden.Quelle: Utopia