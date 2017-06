Conceptos Plásticos bekämpft Wohnungsnot mit Ziegelsteinen aus recyceltem Plastik (Video)

Das kolumbianische Unternehmen Conceptos Plásticos sieht zwei große Probleme in der Welt und will beide bekämpfen. Ein Thema ist die Wohnungskrise, die in Lateinamerika weit verbreitet ist. Die zweite Problematik ist der Plastikmüll, der dort in Massen anzufinden ist. Um diese Schwierigkeiten zu verbessern, recycelt „ Conceptos Plásticos “ Plastik in LEGO-artige Bausteine, um Familienhäuser für unter 4.700 Euro zu bauen. Das Unternehmen berichtet, dass ihr Bausystem 30 Prozent billiger ist als Systeme, die traditionell in ländlichen Gebieten genutzt werden.