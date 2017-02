7-Jähriger gründet Recycling-Firma

Der 7-jährige Ryan aus Kalifornien wollte etwas Gutes für die Umwelt tun und gründete seine eigene Recycling-Firma.

Als er drei Jahre alt war fuhren er und seine Eltern alle paar Wochen auf einen Recyclinghof in der Nähe. Danach begann er in der Nachbarschaft Plastik, Dosen und anderen Verpackungsmüll einzusammeln. Der Umkreis war ihm zu klein und somit vergrößerte ihn immer weiter, bis er Ryan’s Recycling Company gründete.In den letzten vier Jahren hat er im gesamten Landkreis Orange Country über 200.00 Dosen und Flaschen gesammelt, sortiert und mit seinen Eltern zum Recyclinghof gebracht. Insgesamt verdiente Ryan schon 10.000 US Dollar vom Recycling-Center, wovon er bereits über 1800 US Dollar für wohltätige Zwecke spendete.Quelle: Galileo